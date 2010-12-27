В Мордовии школьница погибла пока заряжала телефон

Ребенок скончался в больнице.

В Мордовии 10-летняя школьница скончалась от удара электрическим током во время того, как заряжала мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного Комитета.

Трагедия случилась в селе Большие Березняки. Школьницу обнаружила ее мама еще живой. Она вызвала скорую, однако врачи девочка умерла в больнице.

В данный момент сотрудники СК выясняют все обстоятельства гибели ребенка. Позднее будет вынесено процессуальное решение.

Ранее мы писали о трагедии в Саратове, где мужчина вонзил нож в шею двухмесячной дочери.

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