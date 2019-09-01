В Саратове мужчина вонзил нож в шею двухмесячной дочери

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В Саратове 38-летний мужчина зарезал свою 2-месячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного Комитета.

Как стало известно, трагедия случилась 31 августа в доме семьи. Мужчина остался один со своими детьми – 2-летним сыном и малышкой. Мама детей в это время ушла в магазин.

По словам отца, в один момент он заметил, как ребенок тяжело дышит. После этого он взял ее на руки и отнес на чердак, где вонзил в ее горло нож. Позднее мужчина объяснил, что так хотел облегчить дочери дыхание. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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