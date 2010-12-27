В Волгоградской области собака загрызла насмерть годовалого мальчика

В данный момент правоохранительные выясняют все обстоятельства произошедшего.

В субботу, 31 августа, в Волгоградской области маленького ребенка загрызла собака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного Комитета.

Как стало известно, трагедия случилась около 12:00 в одном из населенных пунктов Нехаевского района. Годовалый ребенок вышел во двор и подошел к соседской собаке, стоявшей на привязи. Животное напало на младенца. Прибежавшая на крики женщина отбила ребенка и вызвала скорую. Спасти малыша не удалось, он скончался от полученных травм. В данный момент правоохранительные выясняют все обстоятельства произошедшего.

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