Создательница проекта гипсовых 3D игрушек победила в конкурсе "Мама-предприниматель"

За первое место в конкурсе бизнес-проектов Ольга Ерохина из Гатчины получила грант в размере ста тысяч рублей.

28 участниц образовательной программы "Мама-предприниматель" прошли региональный отборочный тур, чтобы защитить перед экспертами из жюри свой собственный проект. Для полноценного участия в конкурсе на площадке Фонда поддержки предпринимательства города Пикалево им была предоставлена возможность узнать об основах создания продукта, маркетинге и базовых сведениях финансовой и налоговой сферы. По итогам пятидневного курса все участницы выступили с презентацией своих проектов. Победительницей оказалась автор проекта гипсовых игрушек для детей - на реализацию своей идеи ей был вручен грант победителя на 100 тысяч рублей.

Программа "Мама-предприниматель" осуществляется под эгидой правительства Ленинградской области, Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Фонда поддержки предпринимательства и регионального отделения "Опора России" и включена в перечень программ национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Основная задача проекта - помощь женщинам, находящемся в декрете или имеющих взрослых детей, которые желают открыть свое дело, реализоваться в бизнесе и обрести финансовую независимость.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области