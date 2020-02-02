Создатели сериала "Этерна" обязаны выплатить ГМЗ "Павловск" более 300 тыс. рублей за поврежденные газоны

Арбитражный суд Петербурга и области удовлетворил иск музея-заповедника.

Государственный музей-заповедник "Павловск" предъявил претензии к кинокомпании "Блэк Принц Продакшнс" за поврежденные дороги и газоны в парке во время съемок сериала "Этерна". Арбитражный суд Петербурга и области удовлетворил иск музея-заповедника. Информация появилась в картотеке дел.

В октябре прошлого года между кинокомпанией и музеем был заключен договор на организацию съемок сериала на территории парка. Позже представители музея заметили повреждения на дорогах и газонах парка. Кинокомпания в свою очередь отказалась восстанавливать имущество парка.

После чего представители музея обратились в суд с просьбой взыскать с кинокомпании 578 тыс. рублей. Суд принял решение, что компания действительно должна возместить ГМЗ "Павловск" ущерб, но в размере 314 тыс. рублей.

Фантастический сериал "Этерна" снимают по романам российской писательницы Веры Камши "Отблески Этерны". Авторы планируют снять 5 сезонов по 10 серий, съемки первого сезона завершат в этом году.

Фото: Piter.tv