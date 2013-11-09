Создатели "Спутника V" допустил увеличение интервала между введением доз

Центр Гамалеи допускает увеличение между введением компонентов вакцины до трех месяцев.

Минимальный интервал между введением первого и второго компонентов российской вакцины "Спутник V" могут увеличить с 21 дня до трех месяцев. Об этом заявил директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.

Разработчики вакцины допустили увеличение интервала по запросу иностранных коллег. Гинцбург отметил, что данные изменения не повлияют на силу иммунного ответа, А "в ряде случаев ее повысит и продлит", цитирует директора центра официальный Telegram-канале "Спутник V".

Считаем также, что в условиях исключительно высокой потребности в вакцине среди населения данное решение позволит значительным образом ускорить иммунизацию населения. Считаем, что каждый национальный регулятор может самостоятельно принимать решение о сохранении интервала между уколами в 21 день или о его продлении на срок до трех месяцев. Александр Гинцбург, директор Центра Гамалеи

Выводы об увеличении интервала между компонентами сделаны на основе использования схожих с российской вакцин, а также после проведения вакцинации населения России и других стран.

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Фото: Piter.tv