Создатели "Леди Баг" за 12 дней подали в российские суды 94 иска

Все требования касаются взыскания компенсаций за нарушение авторских прав.

Французская компания Miraculous Corp., связанная с создателями мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот", направила в арбитражные суды нескольких российских регионов 94 иска. Об этом сообщило РИА Новости.

Причиной подачи, как указано в исках, стала защита интеллектуальной собственности. С 19 по 30 июня суды Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей получили документ с требованием о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. Сумма одного иска составляет несколько десятков тысяч рублей.

Самый крупный иск рассмотрят в арбитражном суде Москвы стал против ООО "Лента". Miraculous Corp. намерен взыскать с компании 30 миллионов рублей.

В апреле 2026 года Miraculous Corp. оформила два товарных знака в России - изображение Супер-Кота в черном костюме супергероя и в маске и бренд "ZAG Heroez Miraculous".

Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" вышел на экраны в октябре 2015 года. Сейчас проект насчитывает шесть сезонов и один полнометражный анимационный фильм.

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Фото: Piter.tv