Ученые обезопасили токсин, сделав его полезным для человека.

Создан антибиотик на основе яда азиатской осы Vespula lewisii. Об этом сообщили американские и бразильские специалисты из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в публикации для Proceedings of the National Academy of Sciences. Они рассказали, что токсичный белок данного насекомого ( пептид мастопаран-L или mast-L) убивает бактериальную мембрану. При помощи генетической модификации вещество сделали безопасным для человека.

В больших дозах белок все же опасен для людей. Он негативно воздействует на эритроциты, разрушая их, а также способен вызвать аллергическую воспалительную реакцию. У особо восприимчивых людей может даже случиться анафилактический шок, резкое падение артериального давления и остановка дыхания.

Напомним, что многие виды бактерий на данный момент выработали устойчивость к существующим от них лекарствам. При этом медики установили, что на бактериальные инфекции приходится около одной пятой всех смертей в мире. Ученые постоянно находятся в поиске новых медицинских препаратов для борьбы с бактериями.

Фото: Pixabay.com