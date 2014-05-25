В Центре водных видов спорта "Невская волна" отремонтируют прыжковую чашу за 120 млн рублей

В Петербурге ремонтируют прыжковую чашу в Центре водных видов спорта "Невская волна". Осенью планируется завершение работ.

Центр водных видов спорта "Невская волна" готовится к ремонту прыжковой чаши, который будет завершен к концу сентября. Больше 120 миллионов рублей было выделено из городского бюджета на эти нужды. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Прыжковая чаша была построена в 2010 году и имеет уникальный проект, не имеющий аналогов в Европе. В бассейне есть специализированное оборудование для прыжков в воду, страховочные системы и современная система видеоповторов. "Невская волна" стала "кузницей" в подготовке высококлассных спортсменов, систематически выигрывающих общекомандный зачет на первенствах России.

Сборная команда Санкт-Петербурга сформирована на 90% из числа спортсменов школы "Невская волна", часть из которых входит в состав сборной России.

Ранее сообщалось, что следователь из Петербурга спас тонущую в бассейне девочку.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского

