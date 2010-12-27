Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел спортивный объект в ходе рабочей поездки в Сосновый Бор, во вторник.

Современный волейбольный комплекс в ленинградском атомграде откроется в начале зимы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел спортивный объект в ходе рабочей поездки в Сосновый Бор, во вторник. Спортивный комплекс волейбола строится с 2017 года. Готовность объекта составляет 95%.

Строителям остались наладка систем отопления и инженерных систем, окончание благоустройства, монтаж электронной "начинки" ― экранов, табло, оборудования пресс-центра. В октябре застройщик подаст заявление на заключение о соответствии объекта, ввод комплекса ожидается в ноябре.

Губернатор отметил, что волейбольный центр ― одна из самых больших спортивных строек в Ленинградской области. "Это самая большая волейбольная площадка на Северо-Западе. Фактическая вместимость ― 2,5 тысячи, но есть возможность увеличения до трех тысяч зрителей. Мы ведём переговоры с Федерацией волейбола России для того, чтобы этот зал смог принимать соревнования мирового уровня. Кроме того, возможности зала позволяют проводить тут любые мероприятия ― спортивные, патриотические, концертные, зрелищные",― сказал Александр Дрозденко.