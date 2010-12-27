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В Петербурге совладелец "Юлмарта" останется под домашним арестом до Дня всех влюбленных
Сегодня, 16:45
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lesjasap
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В Петербурге совладелец "Юлмарта" останется под домашним арестом до Дня всех влюбленных

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Судья вынес решение о продлении ареста предпринимателю, обвиняемому в крупном мошенничестве.

В Смольнинском суде Петербурга продлили домашний арест владельцу “Юлмарта”. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Предприниматель пробудет под стражей до 14 февраля. Об этом сообщают представители пресс-службы объединенных судов по региону. 
 
Известно, что продление срока предложил следователь, который ходатайствовал о данном решении из-за продолжения разбирательств. Защита не смогла отстоять позицию об освобождении клиента. Отметим, что постановление будет обжаловано в вышестоящей инстанции 20 декабря. Делом займется Городской суд.
 
Отметим, что фигурант уголовного дела находится в изоляции с 11 октября 2017 года. 
Теги: бизнесмен , домашний арест , мошенничество , предприниматель , смольнинский суд , юлмарт
Категории: Новости СПб

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