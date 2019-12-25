Совфед одобрил закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя по содержанию дорог

Совет Федерации одобрил закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя по содержанию дорог. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что поправки в законодательство были обусловлены нормами федерального законодательства — а именно № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Он обязывает заказчика заключать сделку с тем подрядчиком, который предложил более низкую цену на торгах.
Авторы законопроекта отмечали, что в Крыму в процессе проведения торгов цена контракта по содержанию дорог опускается до уровня, который не сопоставим с рыночной ценой данной услуги. В результате работы часто остаются невыполненными или контракт выполняется с нарушением обязательств или нормативных требований.
Законопроект предполагает, что в Крыму и в Севастополе будет определён единственный подрядчик для выполнения работ по содержанию дорог различного значения, которые находятся в собственности региона или муниципалитетов.
Ранее Совфед одобрил закон о запрете иностранного финансирования митингов.
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