Совфед может запретить западным авиакомпаниям полеты в РФ в случае введения санкций против "Аэрофлота"

В СФ надеются, что ЕС откажется от введения ограничений.

Если Европейский союз введет санкции против "Аэрофлота", то Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над территорией страны. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров.

По информации Bloomberg, ЕС может ввести санкции в отношении "Аэрофлота" и Turkish Airlines в начале декабря текущего года из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии. В межгосударственном объединении считают, что эти две авиакомпании занимаются перевозкой на территорию Белоруссии мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются пересечь границу с Польшей.

"Аэрофлот" здесь не причем. Они любой ценой пытаются "укусить" Россию" <…> Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения. Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета СФ

По мнению политика, инициаторы не просчитали последствия таких шагов. Он выразил надежду, что планы по введению данных санкций не будут реализованы.

Ранеег глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал Евросоюз избегать двойных подходов в ситуации на государственной границе Белоруссии и Польши

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