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Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии с Польшей
Сегодня, 14:02
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Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии с Польшей

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Глава МИД РФ объяснил, каким может путь решения конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал Евросоюз избегать двойных подходов в ситуации на государственной границе Белоруссии и Польши. Соответствующее заявление чиновник сделал на пресс-конференции с секретарем по вопросам политики Ватикана.

Ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр подчеркнул что возникший миграционный кризис между Минском, Вильнюсом и Варшавой должен регулироваться, основываясь на требованиях международного права. Лавров заметил, что видит решение проблемы в полном уважении этих принципов сторонами конфликта.

Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев.

Фото: МИД России

Теги: беженцы, белоруссия, мигранты, миграционный кризис, польша, сергей лавров
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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