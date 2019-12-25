Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии с Польшей

Глава МИД РФ объяснил, каким может путь решения конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал Евросоюз избегать двойных подходов в ситуации на государственной границе Белоруссии и Польши. Соответствующее заявление чиновник сделал на пресс-конференции с секретарем по вопросам политики Ватикана.

Ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр подчеркнул что возникший миграционный кризис между Минском, Вильнюсом и Варшавой должен регулироваться, основываясь на требованиях международного права. Лавров заметил, что видит решение проблемы в полном уважении этих принципов сторонами конфликта.

Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев.

Фото: МИД России