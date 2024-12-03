"Шаттлы" между Москвой и Петербургом перевезли 3,2 млн пассажиров

Пассажиропоток на маршруте увеличился на 14%.

За год "Шаттлы" авиакомпании "Аэрофлот" перевезли между Москвой и Петербургом 3,2 млн человек. Об этом рассказал перевозчик 2 июня.

Отмечается, что пассажиропоток на маршруте увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023/2024 года. За первый год действия программы пассажиры обменяли билеты по гибкому тарифу "Эконом Шаттл" свыше 62,4 тыс. раз.

Рейсы летают каждые 15 минут в Северную столицу из Шереметьево и обратно, из Внуково и обратно – каждые 30 минут.

Ранее мы сообщили о том, что прямые рейсы между Омском и Петербургом запустит с 5 июня "Аэрофлот". Начиная со 2 июля и до окончания лета, частота перелетов увеличится до ежедневной.

Фото: Piter.TV