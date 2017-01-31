Советник Зеленского рассказал о потере части золотовалютных резервов

Олег Устенко рассказал, сколько страна потеряла после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Советник украинского президента Владимира Зеленского рассказал о потере части золотовалютных резервов. Информацией специалист по экономическим вопросам Олег Устенко поделился в эфире местного телеканала "Украина-24". Чиновник уточнил, что за две недели, которые прошли с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине по демилитаризации и денацификации, страна лишилась порядка двух миллиардов долларов.

Прошло уже две недели… Мы видим, что сейчас наши резервы находятся на уровне 27,5 миллиарда долларов. Олег Устенко, советник президента Украины

Эксперт уточнил, что по состоянию на 24 февраля украинские золотовалютные резервы составляли 29,5 миллиарда долларов.

Устенко: Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины.

Фото и видео: YouTube / Украина 24