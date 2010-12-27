Ночью на Фонтанке мужчина стрелял в прохожего

Вспыльчивый петербуржец "продырявил" своему оппоненту голень. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранним утром в субботу в Центральном районе Санкт-Петербурга прогремели выстрелы. Сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который в ходе конфликта выпустил пулю в прохожего.

Как рассказали в пресс-службе УВО по городу и области, инцидент произошел в 06:45 утра у дома №39 на набережной реки Фонтанки. На месте происшествия оперативники задержали 37-летнего гражданина, в руках у которого был травматический пистолет "Grand Power". Рядом обнаружили 32-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением голени. Его доставили в Мариинскую больницу.

Злоумышленника доставили в 28 отдел полиции для прояснения обстоятельств. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Васильевском острове неизвестные станцевали на крыше припаркованной иномарки.

Фото: Pixabay