На Васильевском острове неизвестные станцевали на крыше припаркованной иномарки

Ночная пляска на автомобилях возмутила петербуржцев.

В ночь на 14 мая неизвестные "танцоры" забрались на крышу припаркованной машины на Васильевском острове и решили размяться: двое мужчин несколько раз сильно прыгнули по металлическому корпусу автомобиля. действия петербуржцев попали на записи с камер видеонаблюдения.

После буйного веселья на чужом имуществе, хулиганы спокойно слезли с транспортного средства, а после направились по своим делам в неизвестном направлении. Когда хозяин пострадавшей машины утром подошел к своей иномарке, то обнаружил помятую крышу. О подобных злодеяния сообщили и другие автовладельцы. По данным правоохранительных органов, разбойники помяли несколько машин на улице Подковырова.

В настоящее время преступники разыскиваются. Оперативники ищут свидетелей, которые могли бы что-то рассказать о ночном инциденте.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

