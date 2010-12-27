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На Васильевском острове неизвестные станцевали на крыше припаркованной иномарки
Сегодня, 15:02
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lesjasap
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На Васильевском острове неизвестные станцевали на крыше припаркованной иномарки

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Ночная пляска на автомобилях возмутила петербуржцев.

В ночь на 14 мая неизвестные "танцоры" забрались на крышу припаркованной машины на Васильевском острове и решили размяться: двое мужчин несколько раз сильно прыгнули по металлическому корпусу автомобиля. действия петербуржцев попали на записи с камер видеонаблюдения. 

После буйного веселья на чужом имуществе, хулиганы спокойно слезли с транспортного средства, а после направились по своим делам в неизвестном направлении. Когда хозяин пострадавшей машины утром подошел к своей иномарке, то обнаружил помятую крышу. О подобных злодеяния сообщили и другие автовладельцы. По данным правоохранительных органов, разбойники помяли несколько машин на улице Подковырова. 

В настоящее время преступники разыскиваются. Оперативники ищут свидетелей, которые могли бы что-то рассказать о ночном инциденте.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: васильевский остров , нарушение , танец
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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