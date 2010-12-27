Мигрант пытался похитить кованую наковальню из магазина в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе преступник ночью хотел вынести из магазина железную наковальню.

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали грабителя, который пытался своровать кованую коптильню. Инцидент произошел в половину третьего ночи 13 марта. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ Росгвардии.

По сведениям оперативников, преступником оказался выходец из Средней Азии. Мужчина тайно проник в закрытый магазин и попытался похитить тяжелое изделие ручной работы. Злоумышленник нечаянно включил сигнализацию заведения. Вызов поступил к диспетчеру охранного ведомства. Сотрудники находились на патрулировании района, поэтому поспешили на место происшествия. Им удалось поймать мигранта с поличным. Затем задержанного отвезли в 52 отделение полиции.

Преступник сознался в ограблении. Он рассказал, что разбил входную стеклянную дверь, чтобы проникнуть внутрь запертого помещения.По данному факту начато расследование. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

