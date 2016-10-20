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Сотрудники промзоны на Васильевском получили травмы из-за хлопка газа
Сегодня, 12:46
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mari_dolbish
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Сотрудники промзоны на Васильевском получили травмы из-за хлопка газа

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Их жизням ничего не угрожает, инцидент не привел к возгоранию и разрушениям.

В промышленной зоне на Васильевском острове произошел хлопок газа. Он случился минувшей ночью в котельной на Уральской улице, 17, корп. 3.

Двое сотрудников энергоисточника в результате инцидента получили баротравмы. Вскоре они были госпитализированы.

Одного из пострадавших отпустили после оказания помощи. Второй получил ожог бровей и лба, поэтому его оставили в больницу.

Представители ГУ МЧС по Санкт-Петербурге заявили, что хлопок не привел к возгоранию и каким-либо разрушениям, сообщает "Фонтанка". Жители 16 домов, которые обслуживает котельная, не лишатся отопления и горячей воды.

В ГУП "ТЭК" заявили, что специалисты проведут расследование инцидента. 

Фото: luidor-msk.ru

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Теги: баротравма , инцидент в котельной , промзона на уральской , хлопок газа
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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