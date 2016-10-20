Сотрудники промзоны на Васильевском получили травмы из-за хлопка газа

В промышленной зоне на Васильевском острове произошел хлопок газа. Он случился минувшей ночью в котельной на Уральской улице, 17, корп. 3.
Двое сотрудников энергоисточника в результате инцидента получили баротравмы. Вскоре они были госпитализированы.
Одного из пострадавших отпустили после оказания помощи. Второй получил ожог бровей и лба, поэтому его оставили в больницу.
Представители ГУ МЧС по Санкт-Петербурге заявили, что хлопок не привел к возгоранию и каким-либо разрушениям, сообщает "Фонтанка". Жители 16 домов, которые обслуживает котельная, не лишатся отопления и горячей воды.
В ГУП "ТЭК" заявили, что специалисты проведут расследование инцидента.
Фото: luidor-msk.ru