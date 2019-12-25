Сотрудники полиции с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя на Васильевском острове

Мужчина проигнорировал требование об остановке и продолжил движение.

На Васильевском острове с погоней задержали водителя "Инфинити QX80". Для этого пришлось применить табельное оружие и три раза выстрелить по колесам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 июня полицейские получили информацию о том, что на Вилькицком бульваре в нетрезвом виде катается мужчина. Когда сотрудники МВД попытались задержать водителя, он увеличил скорость и попытался скрыться. Маневры создавали угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения.

На парковке на бульваре Александра Грина один из сотрудников произвел выстрел в воздух, а затем выстрелил по колесам. Только после этого лихача удалось оставить. Гражданина 1972 года рождения доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении него составили несколько административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор