Сотрудники полиции Петербурга обнаружили в квартире мужчины оружейный склад

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия.

Накануне, 30 декабря, в пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили, что в ходе работ по уголовному делу, которое возбудили в сентябре по факту 37-летнего мужчины в СНТ "СКА" Всеволожского района Ленобласти, было установлено , что 42-летний горожанин способствовал покупке оружия, из которого совершили преступление.

В месте проживания подозреваемого на улице Херсонской прошли обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли два револьвера, пистолет, ружье, автомат и различные патроны. Согласно проведённой экспертизе изъятое оружие пригодно для стрельбы.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия.).

Фото: Piter.tv