На "Обводном канале" инкассатор ВТБ 24 обокрал терминал банка, в котором работает

Сотрудник банка ВТБ 24 с другом похитили из банкомата девять миллионов.

Правоохранительные органы раскрыли кражу девяти миллионов рублей из банкомата на станции метрополитена “Обводный канал”. Выяснилось, что терминал обокрал сотрудник банка, которому он принадлежал.

По версии следствия, мужчины-”инкассаторы” 31 августа 2017 года в половине десятого вечера обчистили банкомат. Преступники смогли подобрать ключ к “фальш”-панели и сейфовый код. Они вынули из устройства денежные средства. Известно, что банкомат принадлежал банку ВТБ 24.

По данному нарушению задержаны двое подозреваемых: 52-летний петербуржец и его 38-летний знакомый. Первый в настоящее время является действующим инкассатором в пострадавшем банке. У мужчин изъяты 10 тысяч долларов и 600 тысяч рублей, ключи от банкоматов, униформа инкассатора, мобильные телефоны и легковой автомобиль “Форд Мондео”. В настоящее время преступники содержатся в СИЗО-5. В отношении них возбуждено уголовное дело за кражу.