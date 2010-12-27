На "Обводном канале" инкассатор ВТБ 24 обокрал терминал банка, в котором работает

Правоохранительные органы раскрыли кражу девяти миллионов рублей из банкомата на станции метрополитена “Обводный канал”. Выяснилось, что терминал обокрал сотрудник банка, которому он принадлежал.
По версии следствия, мужчины-”инкассаторы” 31 августа 2017 года в половине десятого вечера обчистили банкомат. Преступники смогли подобрать ключ к “фальш”-панели и сейфовый код. Они вынули из устройства денежные средства. Известно, что банкомат принадлежал банку ВТБ 24.
По данному нарушению задержаны двое подозреваемых: 52-летний петербуржец и его 38-летний знакомый. Первый в настоящее время является действующим инкассатором в пострадавшем банке. У мужчин изъяты 10 тысяч долларов и 600 тысяч рублей, ключи от банкоматов, униформа инкассатора, мобильные телефоны и легковой автомобиль “Форд Мондео”. В настоящее время преступники содержатся в СИЗО-5. В отношении них возбуждено уголовное дело за кражу.