Сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Петербург фруктов и орехов из Узбекистана

В Россию не попали миндаль, сухофрукты, дыни, персики, винограды и нектарины.

На этой неделе инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в Пулково пресекли попытку ввоза на территорию Петербурга фруктов и орехов из Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства сегодня, 3 августа.

В Россию не попали 5 кг миндаля, 9,4 кг персиков, 8,4 кг винограда, 5,2 кг нектаринов, 6 кг сухофруктов и две дыни. Они подлежат уничтожению.

В Россельхознадзоре напомнили, что введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров. Не получится перевезти сырьевой товар из Азербайджана, Таджикистана и Молдовы, частично из Узбекистана и Украины.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года в Петербург поступило 128,7 миллионов цветов.

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