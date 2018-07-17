Сотрудники МЧС дали видеокомментарий по поводу взрыва на Литовской улице

Заместитель управления МЧС по Санкт-Петербургу поделился оперативной информацией по поводу прогремевшего взрыва на Литовской улице.

Представители ГУ МЧС по региону дали развернутый комментарий СМИ по поводу произошедшего на территории промышленной зоны на Литовской улице. Специалисты подтвердили, что погибло два человека. Причиной взрыва называют контакт взрывоопасной емкости с маслом. В настоящее время существует угроза дальнейших взрывов: произошла утечка газа из-за повреждения ближайших баллонов. На месте работают спасатели. Они занимаются ликвидацией последствий инцидента и охлаждением других емкостей.

Сотрудник экстренного ведомства отметил, что трагедию вызвал именно баллон с кислородом, а не с пропаном как сообщалось ранее. Пострадавшая территория находится под управлением "Горэлектрогаза". На участке находится около 450 контейнеров с газами.

На данный момент происходит утечка газов. Мы слышим характерное шипение отмечает спикер

Фото и видео: Piter.tv