Последние новости про взрыв на Литовской улице: появились видео и фото с места трагедии

Piter.tv публикует фотографии и видео с места взрыва на Литовской улице.

По сведениям на данный момент количество жертв при взрыве баллона с пропаном по-прежнему двое. Сейчас на месте инцидента работаю спасательне бригады. Ведомство МЧС по региону направило на устранение последствий трагедии 34 человека и 10 спецмашин. Также на Литовской улице находятся бригады от РСЧС в количестве 24 человек личного состава и шести единиц техники.

Специалисты отмечают, что рядом с разовравшимя баллоном находятся еще около 300 цистерн с пропаном, в связи с чем существует вероятность еще одного или нескольких разрерметизаций. За ситуацией продолжают следить эксперты.

Местные жители рассказали, что ударная волна распространилась на километр. В жилых домах, располагающихся на радиусе в 400 метров повыбивало стекло в окнах.

Фото и видео: Piter.tv