На месте взрыва по Литовской улице обнаружено тело второго погибшего: имена жертв установлены

Спасатели отчитались об обнаружении тела еще одного погибшего на Литовской улице.

Появилась новая информация о произошедшем в петербурге взрыве на Литовской улице. По сведениям от спасателей, на месте инцидента найдено тело второго погибшего. Тело первого сотрудника было найдено чуть раньше. Обе жертвы несчастного случая работали на станции по наполнению газом в промышленной зоне.

По информации от пресс-службы экстренного ведомства, тело одного из мужчин разорвалось на части, второго - сохранилось практически полностью. Установлены имена погибших. Имени являются Ташматов Мансур и Ташматов Акмал.

Причина трагедии точно определена - взрыв 50-литрового баллона с пропаном.

Видео и фото: Piter.tv

