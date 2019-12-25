Сотрудники ЛОКБ до сих пор не дождались выплат за работу с COVID-19

Всего руководство обделило 12 человек.

Работники лаборатории Ленинградской областной клинической больницы обратились в прокуратуру из-за невыплаченных компенсаций на время эпидемии: лаборанты работают с тестами на коронавирус и подвержены риску заражения.

Прокуратурой была проведена проверка, в результате которой установлено, что 12 человек, работающих с COVID-19 в ЛОКБ, не получили обещанные надбавки.

Таким образом, главному врачу учреждения было внесено представление. Кроме того, начальство принесет протест за учреждение локального акта, устанавливающего порядок выплат.

За устранением нарушений проследят надзорные органы.

Ранее мы рассказали о том, что почти 5 тысяч сотрудников больниц в Петербурге заразились коронавирусом.

Фото: Piter.TV