Почти 5 тысяч сотрудников больниц в Петербурге заразились коронавирусом

На начало июня положенные выплаты предоставили 931 медицинскому работнику.

В Петербурге с начала пандемии коронавируса инфицированы оказались пять тысяч медиков. К этому числу относятся и те, кто заболевал бессимптомно или легко. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

Все медики, которые заразились во время исполнения своих служебных обязанностей, имеют право на выплату в 300 тысяч рублей. Если же из-за болезни медик получил инвалидность – 500 тысяч рублей, в случае смерти родственникам погибшего должны выплатить миллион рублей.

На начало июня положенные выплаты предоставили 931 медицинскому работнику, в том числе семьям семерых умерших медработников.

В Петербурге коронавирус ещё не пошёл на спад.

Фото: Piter.TV