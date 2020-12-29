Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить водителя во время погони в центре Петербурга

Весь процесс погони засняли на видео.

Водитель не захотел останавливаться и показывать документы сотрудникам ГИБДД. Вместо этого мужчина за рулем решил скрыться, за ним организовали погоню. Чтобы остановить нарушителя, пришлось применить табельное оружие. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области показала, как правоохранители ловили "Киа" в центре города.

В три часа ночи 6-го января инспекторы ГИБДД находились на маршруте патрулирования от площади Александра Невского в сторону Невского проспекта. Они обратили внимание на белую иномарку, которая не стала останавливаться, а наоборот попыталась скрыться, при этом нарушая ПДД.

В районе Тучкова моста полицейский выстрелил по автомобилю. В итоге водитель наехал на бордюр, не справившись с управлением на повороте, и завалился набок. Тогда мужчину удалось поймать. Для этого пришлось перевернуть "Киа".

В результате применения табельного оружия никто не пострадал. За рулем находился 22-летний гражданин. После аварии ему оказали медицинскую помощь. В отношении гонщика составили несколько административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, отказ о прохождении медосвидетельствования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО