Пьяный виновник ДТП на Петергофском шоссе уснул в ожидании ГИБДД

Мужчина едва смог встать на ноги и был не способен связать пару слов.

Около 11 утра в пятницу, 24 апреля, на Петергофском шоссе "Лексус" подрезал попутную машину, небольшое ДТП не оставил без внимания "раненый" автомобилист, который вызвал на место сотрудников ГИБДД. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" "ВКонтакте".

Как выяснилось, водитель иномарки был сильно пьян, без возражений остановился и даже уснул за рулем, пока ждал приезда инспекторов. Судя по кадрам видео, заявитель вызвал скорую помощь, а те, в свою очередь, ГИБДД. 37-летнего автомобилиста едва смогли поднять с сидения, мужчина еле связывал пару слов и с трудом смог назвать свое имя.

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Видео: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"