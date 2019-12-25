В Москве таксист избил девушку из-за проблем с цифровым пропуском

Таксист не смог считать цифровой пропуск с приложения.

Московский таксист избил пассажирку из-за проблем с цифровым пропуском на передвижение по столице.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что сегодня с заявлением в полицию обратилась девушка. По ее словам, она вызвала такси с сервиса "Яндекс.Такси". Водитель не смог с помощью приложения считать код цифрового пропуска пассажирки.

Затем мужчина выволок пассажирку на улицу из машины и избил ее. Девушка с ушибами обратилась за помощью к медикам, а затем и в полицию.

Полиция выясняет личность таксиста и проверяет все обстоятельства произошедшего.

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