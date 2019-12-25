В Крыму из-за поджога в пожаре погибла молодая женщина и ее 2-летний ребенок

Муж погибшей находится в больнице с ожогами в состоянии комы.

В Крыму в поселке Раздольное в пожаре погибла 30-летняя женщина и ее 2-летний сын. Муж женщины в коме в больнице.

Региональные следственные органы по Республике Крым сообщают, что ими возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом.

Около 4х утра поступил сигнал о пожаре в частом доме в поселке Раздольное. На месте были обнаружены тела 30-летней женщины и 2-летнего мальчика. Муж женщины в тяжелом состоянии с обширными ожогами доставлен в больницу. Сейчас он в коме. По версии следствия, накануне вечером между женщиной и ее братом, который проживал в этом же доме, возник скандал по вопросу домовладения. Ночью мужчина поджег дом и ушел. Его тело было найдено недалеко от дома с признаками суицида.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Фото: СУ СК по Республике Крым