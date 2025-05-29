"На дороге "Шунеры-Саянск" 13-летний водитель на "Тойоте" съехал в кювет

В машине также находился 14-летний пассажир.

На территории Шушенского района Красноярского края сотрудник местной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 13-летний водитель. Через социальные сети в видеообращении начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России "Шушенский" Вадим Королев объяснил журналистам, что на третьем километре дороги "Шунеры-Саянск"несовершеннолетний управлял автомобилем "Тойота Ленд Крузер Прадо". Транспортное средство двигалось со стороны Саянска в сторону Шунер. В какой-то момент мальчик не справился с управлением и допустил съезд машины в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Так как юноша не был пристегнут ремнем безопасности, то во время автомобильной аварии его выбросило на проезжую часть. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Известно, что в салоне также находился еще один человек - 14-летний пассажир. Он в результате инцидента не пострадал.

Полицейские выяснили, что мальчик решил покататься вместе с другом и взял автомобиль матери, пока она была на работе. пресс-служба МВД по региону

В отношении собственника автомобиля составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления машиной. Штраф для родительницы мальчика составит 30 тысяч рублей. Дополнительно информация о происшествии направлена в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Водитель Honda выехал на "встречку" и столкнулся с Lada в Сестрорецке.

Фото и видео: ГУ МВД по Красноярскому краю