Сотрудники ГИБДД исполнили новогоднее желание 7-летнего петербуржца

В Петербурге сотрудники ГИБДД исполнили мечту 7-летнего мальчика по имени Андрей, который интересуется работой полиции и дорожных инспекторов. Об этом пресс-служба ГИБДД сообщила в своих социальных сетях.
Ребенок написал письмо Деду Морозу, которое попало на "Елку желаний". Андрей просил прокатиться на машине с мигалками вместе с сотрудниками ГИБДД. Его желание в этом году сбылось.
Мальчика сотрудники ГИБДД забрали прямо из дома, выдали ему специальную жилетку и посадили на переднее сидение на детское кресло. Также Андрей помог раздать петербуржцам светоотражающие брелоки.
Участники акции "Ёлка желаний" исполняют желания детей и пожилых петербуржцев.
Фото: ВК/ Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО
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