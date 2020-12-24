Сотрудники ГИБДД исполнили новогоднее желание 7-летнего петербуржца

Ребенок написал письмо Деду Морозу, которое попало на "Елку желаний".

В Петербурге сотрудники ГИБДД исполнили мечту 7-летнего мальчика по имени Андрей, который интересуется работой полиции и дорожных инспекторов. Об этом пресс-служба ГИБДД сообщила в своих социальных сетях.

Ребенок написал письмо Деду Морозу, которое попало на "Елку желаний". Андрей просил прокатиться на машине с мигалками вместе с сотрудниками ГИБДД. Его желание в этом году сбылось.



Мальчика сотрудники ГИБДД забрали прямо из дома, выдали ему специальную жилетку и посадили на переднее сидение на детское кресло. Также Андрей помог раздать петербуржцам светоотражающие брелоки.

Участники акции "Ёлка желаний" исполняют желания детей и пожилых петербуржцев.

Фото: ВК/ Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО