Сотрудники ГИБДД будут ловить выпивших водителей в ночной период с 13 по 16 мая

Рейды Госавтоинспекции по поиску выпивших автомобилистов пройдут в Петербурге и Ленобласти. Они запланированы на ночной период с 13 по 16 мая и с 27 по 30 мая.
Сотрудники дорожной полиции призвали горожан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Гражданам напомнили о ДТП и штрафах размером в 30 тыс. рублей, а также о лишении прав на срок от полутора до двух лет.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Римского-Корсакова голодный водитель заехал в булочную прямо на Mercedes.
Фото: Pexels
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