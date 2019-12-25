Сотрудники ГИБДД будут ловить выпивших водителей в ночной период с 13 по 16 мая

Сотрудники дорожной полиции призвали горожан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Рейды Госавтоинспекции по поиску выпивших автомобилистов пройдут в Петербурге и Ленобласти. Они запланированы на ночной период с 13 по 16 мая и с 27 по 30 мая.

Сотрудники дорожной полиции призвали горожан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Гражданам напомнили о ДТП и штрафах размером в 30 тыс. рублей, а также о лишении прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Римского-Корсакова голодный водитель заехал в булочную прямо на Mercedes.

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