На проспекте Римского-Корсакова голодный водитель заехал в булочную прямо на Mercedes

Водитель попытался скрыться с места ДТП, но его удалось задержать.

Накануне утром, 11 мая, водитель Mercedes врезался в булочную на Римского-Корсакова. Инцидент произошел в результате погони полицейских. Резвый автомобилист пытался удрать от правоохранителей, но навык вождения машины его подвел, и мужчина вписался в здание кафе. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Сдаваться водитель не захотел, и поэтому мужчина бросился бежать с места ДТП. Но стражи порядка все-таки задержали злоумышленника и его пассажиров.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, куда жаловаться на парковку самокатов.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор