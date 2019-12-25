На проспекте Римского-Корсакова голодный водитель заехал в булочную прямо на Mercedes

Накануне утром, 11 мая, водитель Mercedes врезался в булочную на Римского-Корсакова. Инцидент произошел в результате погони полицейских. Резвый автомобилист пытался удрать от правоохранителей, но навык вождения машины его подвел, и мужчина вписался в здание кафе. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".
Сдаваться водитель не захотел, и поэтому мужчина бросился бежать с места ДТП. Но стражи порядка все-таки задержали злоумышленника и его пассажиров.
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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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