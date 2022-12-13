Сотрудники ФСБ выявили и разгромили в Крыму ячейку террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"*

Силовики выявили на полуострове шестерых подозреваемых.

Сотрудники ФСБ России выявили и разгромили в Крыму ячейку запрещенной на территории РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир". Пойманы шестеро участников данного радикального исламистского движения. Спецслужбы пояснили, что фигуранты уголовного дела целенаправленно распространяли по стране экстремистскую идеологию, а во время собраний вербовали в свои ряды сторонников из числа мусульман России. Своей задачаей боевики считают устранение емусульманских правительств и установление исламского правления путем формирования "всемирного халифата".

По местам жительства членов МТО изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации. Возбуждены уголовные дела. ЦОС ФСБ РФ

В Калининградской области задержали "криминального губернатора".

Фото и видео: ФСБ России