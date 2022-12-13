Полиция задержала 44-летнего мужчину, который находился в должности "главы преступной иерархии" региона.

В Калининградской области задержали "криминального губернатора". Соответствующее заявление местным журналистам сделали представители региональных правоохранительных органов. Известно, что фигурантом расследования стал 44-летний житель. Его считают причастным к занятию высшего положения в криминальной иерархии. Этот статус позволил нарушителю контролировать различные направления деятельности ОПГ. Этот пост мужчина получил при поддержке "вора в законе", после того, как тот отбыл наказание.

Получив статус "положенца", он обязывал всех участников уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. пресс-служба МВД РФ

Эксперты добавили, что "криминальный губернатор" в регионе контролировал пополнение "общей казны". В настоящее время задержанный отправлен под стражу. Операцию по поимке преступника проводили сотрудники МВД, ФСБ и СОБР "Росгвардии". Мужчине грозит наказание по статье 210.1 УК. Речь идет о сроке лишения свободы от 8 до 15 лет.

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Фото и видео: МВД России по региону