Сотрудники росгвардии в Василеостровском районе задержали хулигана, который находится в федеральном розыске

Накануне, 21 ноября, около 16:44 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району в магазине на улице Кораблестроителей задержал за мелкое хулиганство гражданина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УВО росгвардии по Петербургу.
Персонал магазина на улице Кораблестроителей воспользовался тревожной кнопкой. На вызов приехали сотрудники росгвардии прибыли на место и задержали посетителя, который громко выражался нецензурной бранью в общественном месте, а затем скандалил с работниками магазина. Как оказалось, мужчину разыскивали за преступление, которое он совершил в сопредельном государстве.
Задержанного доставили в 37 отдел полиции.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все