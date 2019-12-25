Сотрудники росгвардии в Василеостровском районе задержали хулигана, который находится в федеральном розыске

Наряд ОВО доставил задержанного в 37 отдел полиции.

Накануне, 21 ноября, около 16:44 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району в магазине на улице Кораблестроителей задержал за мелкое хулиганство гражданина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УВО росгвардии по Петербургу.

Персонал магазина на улице Кораблестроителей воспользовался тревожной кнопкой. На вызов приехали сотрудники росгвардии прибыли на место и задержали посетителя, который громко выражался нецензурной бранью в общественном месте, а затем скандалил с работниками магазина. Как оказалось, мужчину разыскивали за преступление, которое он совершил в сопредельном государстве.

Задержанного доставили в 37 отдел полиции.

Фото: Piter.tv