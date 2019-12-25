  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники росгвардии в Василеостровском районе задержали хулигана, который находится в федеральном розыске
Сегодня, 14:30
167
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники росгвардии в Василеостровском районе задержали хулигана, который находится в федеральном розыске

0 0

Наряд ОВО доставил задержанного в 37 отдел полиции.

Накануне, 21 ноября, около 16:44 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району в магазине на улице Кораблестроителей задержал за мелкое хулиганство гражданина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УВО росгвардии по Петербургу.

Персонал магазина на улице Кораблестроителей воспользовался тревожной кнопкой. На вызов приехали сотрудники росгвардии прибыли на место и задержали посетителя, который громко выражался нецензурной бранью в общественном месте, а затем скандалил с работниками магазина. Как оказалось, мужчину разыскивали за преступление, которое он совершил в сопредельном государстве.  

Задержанного доставили в 37 отдел полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, росгвардия, федеральный розыск
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии