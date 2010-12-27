Сотрудниками Росгвардии были задержаны подозреваемые в угоне автомобилей

Было задержано 3 участников.

Сотрудники СОБР Росгвардии оказали силовую поддержку полиции в задержании участников этнической преступной группы. Об этом Piter.TV сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Вчера, 13 марта, сотрудниками СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти была оказана силовая поддержка оперативникам Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России. Совместная работа способствовала задержанию участников этнической преступной группы, которые подозреваются в серии хищений дорогостоящих автомобилей в Петербурге.

В число участников данной преступной группы входили ранее судимые граждане, в том числе за особо тяжкие преступления. Учитывая большую степень опасности указанных лиц, для их задержания было решено использовать спецназ Росгвардии. Уточняют в пресс-службе

Сотрудники СОБР "Гранит" задержали троих подозреваемых по местам их проживания и обеспечили проведение обысков сотрудниками СК по городу, в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО