Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути

Ракеты "Оникс" и "Гранит" успешно поразили мишень на расстоянии в 400 км.

Две российские атомные подводные крейсеры выполнили пуски ракет в районе Северного морского пути. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители министерства по обороне РФ. Известно, что речь идет о тестировании крылатых ракет по мишени, которая имитировала отряд боевых кораблей противника. Мероприятие реализовывались в рамках комплексной арктической экспедиции "Умка-2022". Боеголовки смогли поразить цель, находящуюся на расстоянии более 400 километров.

АПК с крылатыми ракетами "Омск" и "Новосибирск" Тихоокеанского флота, находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет "Гранит" и "Оникс". пресс-служба Минобороны России

Для выполнения миссии российскому "Новосибирску" пришлось пройти подо льдами, а затем всплыть в указанном районе акватории. Оттуда военные применили ракетное вооружение. Также в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" провел береговой ракетный комплекс "Бастион". Удалось поразить мишень, установленную на расстоянии в 300 километров.

В Минобороны показали работу вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости