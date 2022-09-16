В Минобороны показали работу вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации

Летчики рассказали о том, как их встречают местные жители.

В российском министерстве по обороне показали работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в зоне специальной военной операции. В социальных сетях опубликованы кадры боевой работы экипажей армейской авиации, которая находится в составе Западного военного округа.

При выполнении боевых вылетов летчики Ми-35 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что российские пилоты смогли приблизиться к заданным целям противника на предельно малой высоте. Вертолеты уничтожили бронетанковую технику и скопление живой силы Вооруженных сил Украины. Один из летчиков по имени Денис отметил, что местное население радостно встречает авиацию, так как выбирают вперед и машут руками. Жители говорят военным о том, что ждут их. По мнению Дениса, такие слова подбадривают экипажи.

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Фото и видео: Минобороны России

