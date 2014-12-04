Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Также российские ПВО сбили 12 беспилотников и уничтожили две ракеты "Точка-У".

Российские средства ПВО сбили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды были сбиты в районах Каховской ГЭС, города Херсон населенного пункта Трудовое. Также были уничтожены в воздухе две ракеты "Точка-У" в районах Перевальска (ЛНР) и города Донецк.

Конашенков добавил, что российские ПВО сбили 12 беспилотников в районах населенных пунктов Снигиревка, Терновые Поды, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка (ДНР), Максима Горького, Пятихатки, Чкалово и Смелое.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России