Сотрудника петербургской компании отправили под домашний арест по делу о некачественной уборке снега

Следователи просили заключить руководителя компании под стражу.

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения сотруднику частной петербургской фирмы, который подозревается в хищении из городского бюджета свыше 1 млн рублей. По статье "мошенничество в особо крупном размере" он проходит вместе с тремя коллегами. Мужчина останется под домашним арестом до 8 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, из бюджета Северной столицы фирме были выделены средства за уборку дворов на Васильевском острове. Однако злоумышленники взяли деньги себе, а выполнять обязательства не стали. Следователи просили заключить руководителя компании под стражу. Однако суд в прошении отказал.

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