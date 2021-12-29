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Сотрудника петербургской компании отправили под домашний арест по делу о некачественной уборке снега
Сегодня, 14:18
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Сотрудника петербургской компании отправили под домашний арест по делу о некачественной уборке снега

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Следователи просили заключить руководителя компании под стражу.

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения сотруднику частной петербургской фирмы, который подозревается в хищении из городского бюджета свыше 1 млн рублей. По статье "мошенничество в особо крупном размере" он проходит вместе с тремя коллегами. Мужчина останется под домашним арестом до 8 апреля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Напомним, из бюджета Северной столицы фирме были выделены средства за уборку дворов на Васильевском острове. Однако злоумышленники взяли деньги себе, а выполнять обязательства не стали. Следователи просили заключить руководителя компании под стражу. Однако суд в прошении отказал. 

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Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, домашний арест, зимняя уборка, мошенничество, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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