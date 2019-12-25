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Сотрудника ГИБДД в Кировске изолировали с подозрением на COVID-19 вместе с женой
Сегодня, 17:10
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Сотрудника ГИБДД в Кировске изолировали с подозрением на COVID-19 вместе с женой

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Супруга мужчины работает в районном ОМВД.

У сотрудника ГИБДД, проживающего на Северной улице в Кировске, выявлен положительный результат при тестировании на коронавирус. Об этом сообщил 47channel.

Известно, что мужчина работал в Санкт-Петербурге. Его оперативно отправили на самоизоляцию с супругой – сотрудницей ОМВД Кировского района. Поскольку в семье существует возможность заражения , все коллеги женщины сдают анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге к борьбе с коронавирусом привлекли военных медиков.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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