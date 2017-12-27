Сотрудника Фонда капремонта оштрафовали за медлительность

Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капитального ремонта в Петербурге.

В Петербурге оштрафован сотрудник Фонда капитального ремонта. Его наказали за чрезмерную медлительность на ответ на заявление местного жителя. К делу подключилась Прокуратура Выборгского района.

Представители ведомства решили “присмотреться “ к организации “Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в МКД” из-за участившихся жалоб. Специалисты провели проверку в данном ведомстве. Обнаружились нарушения закона относительно правил рассмотрения обращений граждан. Им приходилось дожидаться ответа в течение двух месяцев.

В результате виновный получил административный протокол и штраф от мирового судьи. Чиновник заплатит от 5 до 10 тысяч рублей.