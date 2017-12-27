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Сотрудника Фонда капремонта оштрафовали за медлительность
Сегодня, 10:11
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lesjasap
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Сотрудника Фонда капремонта оштрафовали за медлительность

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Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капитального ремонта в Петербурге.

В Петербурге оштрафован сотрудник Фонда капитального ремонта. Его наказали за чрезмерную медлительность на ответ на заявление местного жителя. К делу подключилась Прокуратура Выборгского района. 
 
Представители ведомства решили “присмотреться “ к организации “Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в МКД” из-за участившихся жалоб. Специалисты провели проверку в данном  ведомстве. Обнаружились нарушения закона относительно правил рассмотрения обращений граждан. Им приходилось дожидаться ответа в течение двух месяцев. 
 
В результате виновный получил административный протокол и штраф от мирового судьи. Чиновник заплатит от 5 до 10 тысяч рублей. 
Теги: административный протокол , наказание , нарушение , прокуратура , фонт капитального ремонта , штраф
Категории: Новости СПб Происшествия

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