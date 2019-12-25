В Петербурге сотрудник магазина опустил груз на ногу подростка

Девочка получила переломы.

Днем 29 декабря в отдел полиции поступила телефонограмма из детской травматологии. В нее обратилась сама пострадавшая 15-летняя девочка.

Как стало известно Piter.TV, в этот же день сотрудник магазина "Лента" опустил груз на ногу подростка. В результате девочка получила закрытый перелом третьей плюсневой кости и правой стопы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, пострадавшую отпустили домой.

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Фото: Piter.TV