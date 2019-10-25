Сотрудник Пулковской обсерватории рассказал, опасны ли вспышки на Солнце

Две неизвестные супервспышки заметили ученые.

В понедельник, 20 сентября, научный сотрудник Пулковской обсерватории, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, опасны ли вспышки на Солнце.

Дело в том, что недавно ученые зафиксировали две неизвестные супервспышки. В сети появились громкие заголовки, что явление не проходит бесследно для нашей планеты: уничтожаются спутники, из строя выходит электричество.

По мнению Масленникова, супервспышка на Солнце очень опасна. Она действительно может привести к ужасным последствиям: отключению электроэнергии, разрушению спутников Земли, уничтожению связи и другим неприятным последствиям.

Оказалось, что две супервспышки, о которых все говорят, случились очень давно. Одна из них произошла более 7 тысяч лет до нашей эры, а вторая – свыше 5 тысяч лет до нашей эры. Происхождение вспышек удалось установить по годовым кольцам.

Помимо этого солнечные вспышки происходят крайне редко. Самая заметная произошла в 1895 году. В определенные дни эксперт посоветовал следить за здоровьем людям с проблемами с сердцем, поскольку сильные магнитные бури при больших солнечных вспышках влияют на таких людей.

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Фото: pexels