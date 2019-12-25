Сотрудник ФСО найден мертвым на территории Кремля в Москве. Об этом сообщает издание Baza.
Погибшим оказался Михаил Захаров. Он числился в подразделении, которое отвечало за личную охрану главы государства.
По словам коллег погибшего Захарова, он много перерабатывал, а в одну из последних смен был вынужден находиться на работе более 15 часов.
Baza
Подчёркивается, что жене погибшего не сообщили о причинах смерти супруга.
Отметим, что источник ТАСС в правоохранительных органах отрицает, что погибший служил в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента России.
Ранее стала известна причина нервного срыва солдата, разбившего на параде машину ФСО.
Фото: pixabay.com
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