Источник ТАСС в правоохранительных органах отрицает, что погибший служил в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента России.

Сотрудник ФСО найден мертвым на территории Кремля в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

Погибшим оказался Михаил Захаров. Он числился в подразделении, которое отвечало за личную охрану главы государства.

По словам коллег погибшего Захарова, он много перерабатывал, а в одну из последних смен был вынужден находиться на работе более 15 часов. Baza

Подчёркивается, что жене погибшего не сообщили о причинах смерти супруга.

Отметим, что источник ТАСС в правоохранительных органах отрицает, что погибший служил в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента России.

Ранее стала известна причина нервного срыва солдата, разбившего на параде машину ФСО.

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